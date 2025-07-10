Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Samsun yolu üzerine kurulacak olan 2. OSB’ye 2.3 milyar dolar tutarında füze ve roketlerin sıvı ve katı yakıtlarının üretileceği bir tesis kuracaklarını belirterek, yer talep başvurularını resmen yaptıklarını bildirdi.

Ahlatcı Altın Rafinerisi’nde çocukları Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı, Ahmet Emin Ahlatcı, Ateş Ahlatcı ve Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök’ün de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Ahmet Ahlatcı, Çorum’a stratejik bir yatırım gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Konuşmasına, “Öncelikle düğün için Çorum basınına ve tüm Çorum’a teşekkür ediyorum. Tüm Çorum bize sahip çıktı. Düğünümüz tüm Türkiye’de konuşuldu. 42 sene önce bu topraklarda ticarete başladık” diyerek başlayan Ahlatcı, “Bizi bu hale bu şehir getirdi. Bu nedenle düğünümüzü Çorum’da yaptık” dedi.

Çorum için her zaman büyük yatırımlar planladıklarını kaydeden Ahlatcı, “Bilindiği gibi Sungurlu’ya barut fabrikası yaptık. Barut fabrikası, 1 milyon 624 bin metrekare alanda 1.2 milyar dolara mâl oldu.

Şimdi de füze ve roket yakıtı için tesis yapılması için kolları sıvadık. Türkiye’de olmayan, son derece ileri teknolojik bir tesisi Çorum’a kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YER TALEBİMİZİ RESMEN İLETTİK”

Samsun yolu üzerine 2. OSB için büyük emek sarf edildiğini, önceki dönem Çorum Valisi Zülkif Dağlı’ya bu bölgeye stratejik tesisler yapılması teklifini ilettiklerini anımsatan Ahlatcı, “Gelinen aşamada yer talebimizle ilgili dilekçemizi hazırlayarak Sayın Valimiz Ali Çalgan’a ilettik. 1.975 dekarlık bir alanda 2.3 milyar dolar değerinde, 1.600 kişinin istihdam edileceği füze ve roketlerin sıvı ve katı yakıtlarının üretileceği bir tesis planlıyoruz.

Barut fabrikasını Çorum’a yapmak istemiştik ancak bize buradan bir yer verilmeyince biz de Sungurlu’ya gittik. 2. OSB için yeni bir mütevelli heyeti oluştu. Buraya 2.3 milyar dolarlık bir yatırım yapmak istiyoruz ve bize yer verilmesini istiyoruz. Yoksa birçok ille iş yapıyoruz ve bu iller ‘yatırımınızı biz de yapın’ diyerek bizi davet ediyorlar” dedi.

Çorum’a stratejik bir yatırım gelmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Ahlatcı, “Herkesin yaptığı değil, kimsenin yapamadığının Çorum’da yapılmasını istiyoruz. Çorum, savunma sanayiinde merkez olmalıdır.

Biz Çorum’u ve Çorumluyu seviyoruz. 81 il ile ticaret yapıyoruz ancak Çorum her şeyin en güzeline layık. 2.3 milyar dolarlık fabrika Türkiye’de ilk olacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök de yeni yatırımla ilgili yaptığı değerlendirmede “Stratejik bir yatırım. Bunun Çorum’da yapılması gerekmektedir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi