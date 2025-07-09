Daha önce yaptığı rutin kontroller sırasında tespit edilen damar tıkanıklığı üzerine Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı bir anjiyo operasyonu gerçekleştirildi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası Erol Taşkan, doktorlarının önerisiyle evinde dinlenmeye başladı. Sağlık durumu iyi olan gazeteciye ailesi, sevenleri ve meslektaşları geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇORUM HABER, meslektaşımız Erol Taşkan’a geçmiş olsun dileyerek acil şifalar temenni eder.

Muhabir: Haber Merkezi