Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda liglerde görev alacak hakemleri açıkladı. Açıklanan listede Süper Lig'de 25 orta hakemin, 50 yardımcı hakemin görev alacağı belirtildi. A klasmanda 27 hakemin görev yapacağı da açıklanırken, B klasmanda ise 56 hakem yer aldı. C klasmanda 82, Bölgesel Lig'de ise 230 hakemin görev yapacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon B klasmanda görev yapan Çorum bölgesi hakemi Ahmet Ecevit bu sezonda B klasmanda kalırken, C klasman hakemi Celal Bayraklı bu sezonda C klasmanda düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Lig'de görev alan Ertuğrul Ramazan Boyraz bu sezonda Bölgesel Lig'de görev almaya devam edecek. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Kadın hakem olarak Çorum'u temsil eden Çiğdem Varan sakatlığından dolayı bu sezon hakemliği dondurarak açıklanan listede yer almadı.

Editör: RIFAT KARA