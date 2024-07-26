Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından Kur-an kursunda eğitim gören kursiyerler için düzenlenen dart turnuvasında heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda 44 kursiyerin katılımı ile gerçekleşen turnuva küçükler ve yıldızlar olmak üzere 2 kategoride yapıldı. İl Temsilcisi Hakan Çıtak nezaretinde gerçekleşen müsabakalar sonunda küçük kızlarda Damla Karaarslan birinci, Zeynep İdil Uysal ikinci, Hatice Mina Akbal üçüncü, Ayşe Mina Özbek ise dördüncü oldu. Küçük erkeklerde, Y.Eymen Yılmaz birinci, B.Emir Çınar ikinci, A.İlbey Özkeser üçüncü, Eymen Akaydın ise dördüncülüğü elde etti.

Yıldız kızlarda,Zeynep Karaarslan birinci, Melis Çalmaz ikinci, Duru Taşçı üçüncü, Ayşe Zümra dördüncü olmayı başarırken, yıldız erkeklerde Alper Kalabaş birinci, Ö.Faruk Uysal ikinci, Mert Şahin üçüncü, T.Mehmet Semerci ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonudna İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve İl Müftülüğü Şube Müdürü Ali Şen'in katılımı ile düzenlenen törende dereceye giren kursiyerlerin ödülleri verildi.

Editör: RIFAT KARA