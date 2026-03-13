Çorum Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin zorlu ekonomik koşullarda hayatlarını kolaylaştırmak için başlattığı Sosyal Destek Kart'ın kapsamını genişletmeyi sürdürüyor.

Çorum Belediyesi şimdi de ihtiyaç sahibi ailelerin 3-15 yaş arası çocuklarına bayramlık kıyafet alışverişlerini yapabilme imkanı sundu. Aileler, Çorum'da hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinden Sosyal Destek Kart ile alışverişlerini yapabilecekler.

Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Ramazan Bayramı öncesi hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de hazır giyim sektörüne böyle bir imkanı sunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Oda Başkanı Şimşek ayrıca Çorumlu tüm vatandaşlara seslenerek, bayramlık alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi. Necati Şimşek, tüm Çorum halkının Ramazan Bayramını tebrik ederken, esnafa da hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi