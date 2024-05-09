Çorum'da düzenlenen U15 Futbol Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Çorum'u gruplarda temsil etmeye hak kazanan Çorum Anadolu FK'nın grubu ve rakip illeri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Spor İşleri Kurulu'ndan yapılan açıklamada, U15 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarının 14 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu. 76 ilden 129 takımın mücadele edeceği 1.Kademe müsabakaları Çorum'un yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kütahya, Uşak, Manisa, Denizli, Fethiye, Karaman, Mersin, Şanlıurfa, Batman, Van, Kayseri, Trabzon, Çankırı ve Ordu olmak üzere 22 grup merkezinde oynanacak.

Çorum şampiyonu Çorum Anadolu FK'nın Çankırı grubunda mücadele edeceği belirtildi. Yeşil-Beyazlı ekip Çankırı grubunda Samsun (2), Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir temsilcileri ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.



Editör: RIFAT KARA