Mart ayı içerisinde Çanakkale'de düzenlenen Okullararası Yıldızlar Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyda Zengin önderliğinde, Ceylin Koçak ve Yağız Dağ'dan oluşan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu karma kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Yeni dönemde Türkiye Şampiyonluğu hedefleyen Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu önceki gün Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'in misafiri oldular.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda Curling İl Temsilcisi olan Şeyda Zengin, Kodek'e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, yeni dönemde Türkiye Şampiyonu olarak başarılarını ikiye katlayacaklarının sözünü verdi.

Kodek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye dördüncüsü olan NFK'nın yıldızlarına hediye takdim ederek tebrik etti.

Editör: RIFAT KARA