Çorum’un eğlence ve yaşam merkezi AHL Park AVM’de üç gün boyunca düzenlenen etkinlik ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Stantta, çölyak hastalığı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Düzenlenen bu farkındalık etkinliği, çölyak hastalığıyla mücadele eden bireyler ve aileleri için önemli bir buluşma noktası oldu. Çorum Çölyak Derneği, standı ziyaret eden herkese çölyak hastalığı, glütensiz beslenme ve doğru tanı konusundaki kritik bilgileri aktardı. Etkinlikte hem çölyak hastaları hem de toplumun geniş kesimleri bilgilendirildi, böylece çölyak hastalığı konusunda toplumsal farkındalık önemli ölçüde artırıldı.



Etkinlik sonrası yapılan açıklamada; “Büyük ilgi için Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulu olarak emeği geçen ve bizleri yalnız bırakmayan tüm çölyak gönüllülerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Böylesine önemli bir konuda toplumsal farkındalık yaratmanın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğu belirtilen açıklamada bu tür etkinliklerin çölyak hastalığı hakkında bilgi sahibi olmayan birçok kişiye ulaşma fırsatı sunduğu ve toplumun bu konuda daha bilinçli hale gelmesine katkı sağladığı dile getirildi.