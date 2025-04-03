Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü Esenler Erokspor’la Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı maçın 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençler ile kadınlara ücretsiz olacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençler ile kadınların maçı Doğu Maraton Tribününden ücretsiz izleyebilecekleri ancak passolig kartının zorunluğu olduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan, Saat Kulesi yanındaki Passolig noktası ve passolig uygulaması üzerinden satışı devam eden bilet fiyatları ile ilgili bilgi de verildi. Maraton biletlerinin 150, VİP A tribün biletlerinin 500, Özel VİP B tribün biletlerinin 1500 liradan satıldığı belirtildi. Misafir takım taraftarlarının bilet fiyatı ise 195 lira olarak belirlendi.