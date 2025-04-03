Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Saka’nın yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Mehmet Dura ve Denizli bölgesinden İbrahim Ethem Potuk yapacak. İzmir bölgesinden Erdem Temel de kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Orta hakem Sarper Barış Saka, daha önce Çorumspor’un 1, Ahlatcı Çorum FK’nın tamamı deplasmanda olmak üzere 4 maçını yönetti. Ahlatcı Çorum FK, Saka’nın düdük çaldığı maçlarda bu sezon Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yenerken, 2012-2013 sezonunda, Beylerbeyi’ne 3-1, 2015-2016 sezonunda Niğde Anadolu FK’ya 3-2, 2023-2024 sezonunda da Erzurumspor’a 2-1 yenildi.

Çorumspor ise 2011-2012 sezonunda, deplasmanda Diyarbakırspor’a 2-0 kaybetti.