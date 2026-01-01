Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 2025 yılının geride bırakılması dolayısıyla bir yeni yıl mesajı yayımladı. Hem Türkiye’de hem de dünyada tarihî gelişmelerin yaşandığı bir yılın tamamlandığını belirten Çıplak, 2026’ya millî kararlılık ve yeni hedeflerle girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

2025 yılının; sevinçleriyle gururlandıran, zorluklarıyla ise milletimizi daha da güçlendiren bir yıl olduğunu vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak, “Milletimizin iradesinin ve devlet aklının bir kez daha sınandığı bu yılı geride bırakırken, yeni umutlar ve sarsılmaz bir millî duruşla 2026’ya adım atıyoruz” dedi.

Türkiye’nin mazlum coğrafyaların umudu olduğuna dikkat çeken Mehmet İhsan Çıplak, göçler, savaşlar ve insanlık dramlarıyla geçen 2025 yılında devletin tavizsiz duruşu ve milletin vicdanıyla mazlumların yanında yer almaktan onur duyduklarını belirtti. Yeni yılın, geçmişten alınan derslerle geleceğin planlarını millî şuur ve yüksek bir ülküyle şekillendirme fırsatı sunduğunu ifade eden Çıplak, güçlü Türkiye hedefinin ancak çalışmak, inanmak ve mücadele etmekle mümkün olacağını vurguladı.

Mesajında özellikle “terörsüz bir Türkiye” hedefinin altını çizen MHP İl Başkanı Çıplak, Türk milletinin birliğini hedef alan hiçbir hain planın amacına ulaşamayacağını belirterek, millî birlik ve beraberliğin en büyük güç ve en sağlam siper olduğunu dile getirdi.

Dil, inanç, mezhep ve köken ayrımı gözetmeksizin Türk milletinin ortak çatısı altında kardeşçe yaşama iradesinin sarsılmaz olduğunu ifade ederek Cumhur İttifakı’nın kararlılığının ülkenin kutlu yürüyüşünün istikameti olduğunu belirten Çıplak, hedeflerinin daha güçlü bir devlet, daha huzurlu bir millet ve daha güvenli yarınlar inşa etmek olduğunu söyledi.

2026 yılında da Çorum’un tarihinden, kültüründen ve millî-manevî değerlerinden aldıkları ilhamla, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl ve ortak irade içinde şehri her alanda marka kent yapma hedefini sürdüreceklerini kaydeden Çıplak, bu birlik ruhunun yeni yılda da büyüyerek devam edeceğine olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Mehmet İhsan Çıplak, başta Çorumlu hemşehrileri olmak üzere teşkilat mensuplarının ve yüce Türk milletinin yeni yılını tebrik ederek, “2026 yılının ülkemize barış, kardeşlik, huzur, bereket ve gurur dolu nice başarılar getirmesini Cenâb-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR