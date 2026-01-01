Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayarak basının stratejik öneminin her geçen gün arttığını vurguladı.

BİK Genel Müdürü Çay, nitelikli, güvenilir ve sorumlu haberciliğin toplumsal hayattaki rolüne de dikkat çekti.

İletişim alanında yaşanan hızlı dönüşümle birlikte basının yalnızca haber üretmekle sınırlı kalmadığını; güven, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda önemli bir kamu hizmeti sunduğunu ifade eden Genel Müdür Çay, bu kapsamda basının stratejik öneminin de her geçen gün arttığını vurguladı.

Basın çalışanlarına güzel bir yıl geçirmeleri temennisini dile getirerek BİK olarak gazetecilik faaliyetlerinin bu anlayış çerçevesinde sürdürülmesine büyük önem verdiklerini belirten Abdulkadir Çay, basının güzlü ve sürdürülebilir yapısına da vurgu yaparak şu görüşlere yer verdi:

“Bir yılı daha geride bırakırken, iletişim biçimlerinde yaşanan hızlı dönüşümle birlikte basının stratejik öneminin de her geçen gün arttığına tanıklık ediyoruz. Bu süreçte toplumun doğru, güvenilir ve nitelikli bilgiye erişimini sağlama görevi yalnızca haber üretimiyle sınırlı kalmayan; güven, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk ilkeleriyle birlikte yürütülmesi gereken önemli bir kamu hizmeti niteliği kazanmaktadır.

Basın İlan Kurumu olarak gazetecilik faaliyetinin bu anlayış doğrultusunda sürdürülmesini önemsiyor, yayınlarımızın geçirdiği dönüşüm sürecini yakından takip ediyoruz. Kurumsal yapıların güçlenmesini temel bir öncelik olarak ele alırken, dijitalleşmeden ekonomik sürdürülebilirliğe kadar uzanan geniş bir çerçevede basının nitelikli, bağımsız ve güçlü yapısını koruyacak ve geleceğe taşıyacak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Geride bıraktığımız yıl içerisinde basın camiamızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda mevzuatımızda yayınlarımızın ihtiyaçlarını önceleyen önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Basının kurumsallaşması ve organizasyonel anlamda güçlenmesindeki en önemli unsur olan resmî ilan ve reklam desteklerinin yeni yılda da artarak devam etmesini öngörüyor; bunun yanında eğitim faaliyetleri, projeler ve kurumsal iş birlikleriyle basın sektörü adına kalıcı kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilir bir basın ekonomisinin; mali yapısı güçlü, gelir kaynakları çeşitlendirilmiş ve dijital dönüşümle uyumlu bir yapılanma ile mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda yalnızca kısa vadeli desteklerle yetinmiyor, basın kuruluşlarımızın uzun vadeli ekonomik dayanıklılığını artıracak, yatırım ve planlama kapasitesini güçlendirecek mekanizmalar üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dijital dönüşüm sürecinde ortaya çıkan yeni araç ve teknolojilerin, gazeteciliğin temel ilkelerini zedelemeden; editoryal sorumluluk ve mesleki etik çerçevesinde, yayıncılığı destekleyici bir unsur olarak değerlendirilmesini önemsiyoruz.

Tüm bu sürecin merkezinde ise hiç kuşkusuz siz değerli basın emekçilerimiz yer almaktadır. Bu çerçevede emekle üretilen içeriğin korunması, özlük ve mesleki hakların güvence altına alınması, istihdamın sürdürülebilirliği ile nitelikli insan kaynağının sektör içerisinde tutulması, üzerinde hassasiyetle durduğumuz temel konular arasındadır. Basın sektörünün bugününü güçlendirirken yarınını da güvence altına alan; emeği önceleyen ve mesleki standartları yükseltmeyi esas alan bir anlayışla yolumuza devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Bu düşüncelerle, 2026 yılının basın camiamız başta olmak üzere ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyor; sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Muhabir: Haber Merkezi