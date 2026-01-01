Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, mesleğin toplum ve ekonomi açısından taşıdığı sorumluluğa dikkat çekerek, yoğun emek ve özveriyle geride bırakılan bir yılın ardından yeni bir döneme umutla girildiğini ifade etti.

SMMMO Başkanı Baran, değişen ekonomik koşullar, mevzuat düzenlemeleri ve dijital dönüşüm süreçlerine rağmen mali müşavirlerin disiplinli çalışmaları ve yüksek mesleki etik anlayışlarıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Meslektaşların her koşulda sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Baran, bu duruşun ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Her yeni yılın, umutların ve beklentilerin yeniden canlandığı dönem olduğuna işaret eden Baran, 2025’in muhasebesinin yapılmasının ve 2026 yılının en verimli şekilde geçirilmesi için atılması gereken adımların doğru şekilde planlanmasının önemine değindi. Zamanın, enerjinin ve mesleki potansiyelin en etkin biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ceyhan Baran, mesajının sonunda 2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederek, toplumsal yaşamda barışın, sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hâkim olduğu bir yıl olmasını diledi. Baran, yeni yılı tüm meslektaşlarının ve vatandaşların en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi