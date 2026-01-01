Çorum İl Özel İdaresi’nde görev yapan memurları kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS), Çorum Valiliği ile yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen arasında Valilik Toplantı Salonunda imzalandı.

İmza törenine Vali Ali Çalgan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ve Şube Başkan Yardımcısı Mesut Gürbüz katıldı.

Vali Ali Çalgan, sözleşmenin ekonomik ve sosyal barışa katkı sağlayacağına, çalışma performansını arttıracağına inandığını belirterek İl Özel İdaresi personele hayırlı olmasını diledi.

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Şahin ise süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Vali Çalgan ve Genel Sekreter Çıplak’a teşekkür ederek, sözleşmenin tüm personele hayırlı olmasını temenni etti.

Muhabir: Haber Merkezi