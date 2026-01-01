Çorum Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda, Çorum Ülkü Ocakları tarafından anlamlı bir program düzenlendi.

Program kapsamında, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehadete eren polislerimiz başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizin ruhları için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Duygulu anların yaşandığı programda, okunan ayetler ve edilen dualarla şehitlerimiz rahmet ve minnetle yâd edildi. Katılımcılar, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımız için ellerini semaya açarak dua etti.

Program sonunda, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet dilenirken; ruhlarının şad, mekânlarının cennet olması temenni edildi. Edilen duaların Cenab-ı Allah katında kabul ve makbul olması niyaz edildi.

