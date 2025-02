Külcü ve beraberindeki heyete MHP İl Başkanlığı’na yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden MHP İl Başkanı Çıplak; “Ziyarette köylerimizin öncelikli ihtiyaçları ve muhtarlarımızın talepleri üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Köylerimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi adına her zaman muhtarlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik” dedi.

Ayrıca Köy Muhtarları Derneklerinin daha aktif ve çözüm odaklı çalışmalar yürütebilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini de kaydeden Çıplak, “Her köyümüzün gelişmesi ve her muhtarımızın daha etkin hizmet sunabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlıyız. Köylerimizin yararına olacak her girişime destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı Yıldırım Külcü ve beraberindeki dernek yöneticileri ve üye köy muhtarları da misafirperverliği ve yakın ilgisi için MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a teşekkür etti.

