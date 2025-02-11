Ziyaret sırasında, köylerin sorunları ve çözüm önerileri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi. İl Başkanı Solmaz, muhtarların köylerdeki yaşam koşulları, altyapı ve diğer ihtiyaçları konusunda değerli geri bildirimlerde bulunduklarını belirtti. Çorum'un kalkınması ve halkın refahı için işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekildi.

Hacı Koca ve muhtarlar ise misafirperverliğinden dolayı CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’a teşekkürlerini ileterek, bu tür görüşmelerin köylerin sorunlarına yönelik çözüm üretme noktasında faydalı olacağını vurguladı.

Nazik ziyaretleri için Muhtarlar Derneği üyelerine teşekkür eden CHP İl Başkanı Solmaz, yerel yönetimlerle her zaman yakın işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK