Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü ile Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca ile beraberindeki heyet ayrı ayrı olarak AK Parti İl Başkanlığı görevine geçtiğimiz haftalarda seçilen Av. Yakup Alar’ı ziyaret ederek kutladı.

Dernek yöneticileri ile birlikte merkeze bağlı bir çok köyün muhtarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde Külcü ve Koca, Yakup Alar’ı kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyetlere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi