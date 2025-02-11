Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Denetim sonuçlarında risk bulunan ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor.

3 ÜRÜN İÇİN TOPLATMA KARARI

10 Şubat tarihli listeye göre, 3 ürün için daha piyasadan toplatma kararı verdi. 2 çocuk giyim ürünü ve 1 akıllı saat kordonu yasaklandı.

AKILLI SAAT KORDONUNDA NİKEL TESPİTİ

Buna göre "Cmr" marka "C-105 Model" akıllı saat kordonunda limit değerin üzerinde nikel içerdiği belirtildi.

ÇOCUK VE BEBEK GİYİMİ ÜRÜNLERİ

"Tyess" marka çocuk giyim ürününün de ipi sorunlu bulundu. Bakanlık güvensizlik nedenini, "Büzme ipinin ucunda üç boyutlu süslemeler mevcut" olarak açıkladı.

Piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı verilen bir başka ürün ise "Zeyno & Memo" marka bebek tulumu oldu. Bakanlık ürünün çıtçıtlarının sorunlu olduğunu belirtti.