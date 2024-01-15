Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta özellikle son dakikalarda heyecan tavan yaptı. İlk yarısı golsüz biten maçta Çorum FK Nalepa’nın 72.dakikada, serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Konuk takım bu gole 90+2’de Togui ile cevap verince, tribünler bir anda buz kesti. 6 dakikalık uzatma süresi de biterken, Çorum temsilcisi uzatmanın 7.dakikasında Geraldo ile bir gol daha bulup bir kez daha öne geçti. Bu golle stat adeta bayram yerine dönerken, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın gol sevinci objektiflere yansıdı.