Milli Görüş'ün tek ve gerçek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu vurgulayan Cıdık, "Yarınki seçimler, 22 yıldır ülkeyi Amerika'nın dümen suyunda yöneten ve rotasından sapmış AKP kadrolarına çok önemli bir uyarı yapma fırsatı sunacak. Dolayısıyla tüm halkımızı Millî Görüş'ün asıl ve yegâne temsilcisi Saadet Partisi'nde birleşmeye davet ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu Saadet Partisi'nden kopanların kendilerini bu seçim sürecinde "Milli Görüşçü" şeklinde pazarladıklarına dikkat çeken Faruk Cıdık, "Milli Görüş gömleğini çıkarmakla övünenler, bundan sonra Erbakan'ın gölgesinin olduğu yerde dahi yokum diyenler ve Hoca'nın evinin etrafını polislerle kuşatanlar, şimdilerde Erbakan Hoca'nın hayallerini gerçekleştirmekten söz eder oldular. Erbakan'ın en büyük hayalleri; 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Tüm insanlığın saadeti' idi. Ülkemizi yaşanabilir olmaktan çıkaranların ve Filistin konusunda katil İsrail'in yanında saf tutanların, cennet mekan Erbakan Hocamızın adını ağızlarına almaya hakları olamaz. Dolayısıyla sağduyulu halkımızın, merhum Erbakan Hocamız üzerinden prim yapmaya ve oy devşirmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı yarın sandıkta vereceklerini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"OYLAR, BEŞ YILDIZLI HİLAL'E"

Saadet Partisi'nin "Beş Yıldızlı Hilal" ambleminin oy pusulasında sağdan ikinci sırada olduğunu da anımsatan Faruk Cıdık, "Tüm hemşehrilerimizden, bu sefer pusulayı şaşırmadan, Milli Görüş Belediyeciliği ve daha güzel bir Çorum için, evet mührünü Saadet'in timsali Beş Yıldızlı Hilâl üzerine basmalarını rica ediyorum" dedi.

Saadet Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, seçim çalışmaları boyunca partisine ve kendisine gösterilen sıcak ilgiden dolayı Çorum halkına bir kez daha teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi