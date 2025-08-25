12 Ağustos 2025 tarihinde verdiği soru önergeleri üzerine yaşanan gelişmeleri değerlendiren Mehmet Tahtasız, “Kanuna rağmen gerçekleşen bahse konu transferle ilgili tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı, özel sektördeki projelerin benzerlikleri araştırılmalı ve gereği yapılmalıdır” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“12 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Sn. Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiğim soru önergesi üzerine önemli gelişmeler yaşandı.

Gelişmesi ve büyümesiyle gurur duyduğumuz savunma sanayiinde yaşanan bir takım çarpık iş ilişkilerinin gün yüzüne çıkmasına vesile olduğumuzu düşünüyorum.

Önergede adı geçen MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, askeri casusluk iddialarıyla gözaltına alındı.

2531 sayılı kanuna göre kamu kurumlarında görev yapan kişilerin 3 yıl süreyle o kurum ve kuruluştaki o görev ve yetki alanlarıyla ilgili doğrudan ve dolaylı olarak görev ve iş alamazlar.

Kanun bu kadar açıkken MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Assan isimli özel şirketin avukatı olmuştur!

Yine devletin önemli kurumlarından olan TÜBİTAK SAGE’nin 5 yıl boyunca Genel Müdürlüğü’nü yapan Gürcan Okumuş, görevden ayrıldıktan hemen 6 ay sonra Assan isimli savunma sanayi şirketine transfer olmuştur.

Yine Assan isimli firmanın hem TÜBİTAK’tan hem de MKE’den başka transferler yaptığı veya yapmak istediği iddialar arasındadır.

Kanun tanımaz şekilde yapılan bu transferler bir transferin ötesindedir!

MKE ve TÜBİTAK ülkemizin göz bebeği kurumlardandır.

Bu kurumlardan yüksek maaşla transfer edilen kişiler, devletin ve savunma sanayimizin sır niteliğindeki bilgilerine de sahiptir.

Bizim gündeme getirdiğimiz bu iddialar üzerine MKE eski yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alınmıştır.

TÜBİTAK SAGE’den özel sektöre geçen eski genel müdür Gürcan Okumuş hakkında şuana kadar bir işlem yapılmamış, kanuna rağmen bu geçişin nasıl olduğu açıklığa kavuşturulmamıştır.

Yine de Herkesin gözü önünde gerçekleştirilen bu kritik transferlere karşı bir adım atılması ve reaksiyon gösterilmesi önemlidir.

Hem MKE, hem TÜBİTAK hem de savunma sanayiinde faaliyet gösteren devlet kuruluşları ülkemiz için kritik öneme sahiptir ve birilerinin kişisel ikbali ve istikbalinden çok daha önemlidir.

Bu kurumlarda görev alan tüm yöneticilerin ayrıldıktan sonra da çok dikkatle izlenmesi, kanunda belirtildiği şekilde 3 yıllık bekleme sürelerine riayet etmesi oldukça önemlidir. Son olarak bahse konu transferleri yapan özel şirketin yaptığı işler ve devletin savunma sanayi projelerine yönelik benzerlikler araştırılmalı, kamuoyu aydınlatılmalıdır.”

Muhabir: Haber Merkezi