CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, başta eski il başkanları Gazi Özkubat, Hasan Suvacı, Gürsel Yıldırım ve Ümit Er, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, dostları ve ortakları Doğan Ergül ve Nurettin Ateş, partilileri Ferda Suiçmez, Duran Aslan ve Süleyman Yıldırım’la bir akşam yemeğinde birlikte oldu.

Yıldızpark Düğün Salonları’nın bahçesindeki kameriyede yenen yemeğe, Çorum’un ünlü sanatçıları Cemal Kurtoğlu ve Ünal Kaya da ut, saz ve sözleriyle katıldılar. Diş hekimi Ferda Suiçmez türküleriyle, Ümit Er ise ritm sazıyla dost meclisine ayrı bir renk kattı.

Yemekten önce ise CHP’nin önceki Çorum Milletvekili Tufan Köse, bir çay içimi arkadaşlarıyla sohbet edip başka programı için ayrıldı.