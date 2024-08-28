CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yatırım teşvikleri açısından 5. bölge olan 6. bölge kapsamına alınması gerektiği, aksi halde yıl sonuna kadar, tekstil sektörü ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 4 bin kişinin işsiz kalacağı görüşünü tekrarlayarak, “Valimizi, Milletvekillerimizi, Belediye Başkanımızı, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerini, sanayimizi koruyabilmek için birlikte hareket etmeye çağırıyorum” dedi.

CHP İl Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, işçilik maliyetinin artmasıyla, tekstil sektörünün dış rekabet şansını kaybettiğini, bir büyük şirketin konkordato ilan ettiğini, 3-4 atölye ile birlikte, piyasadan çok fazla alacağı olan, tek kuruş borcu bulunmayan köklü tekstil fabrikası Çorum İplik’in de kapandığını anlatan Milletvekili Tahtasız, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

“Çorum’un tekstil sektörü, Çin, Bangladeş veya Mısır’la işçilik bakımından rekabet edemiyor. Tekstildeki sıkıntı diğer sanayi kuruluşlarına da sirayet etmeye başladı. Firmalarımız, şu anda kendi öz kaynaklarını kullanarak ayakta durmaya çalışıyorlar, ama bu durum sürdürülebilir değil. Yıl sonuna kadar en az 4 bin kişinin kalmasından endişe ediyorum. Bunun çaresi, hiç değilse ekonomik kriz sona erinceye kadar Çorum’un 6. bölgeye alınması suretiyle işçi maliyetlerinin makul seviyeye çekilmesidir.”

Mehmet Tahtasız, “Çorum’u havalimanı ve demiryolu gibi birçok yatırımda unutan hükümet, umarım sanayicinin bu feryadına bir yanıt verir” ifadesini kullandı.