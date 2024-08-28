Onur Tavukçuluk ve Yem firması sahiplerinden; Osman Öz’ün annesi, aynı zamanda emekli SGK Müdürü olan Ayhan Yürüyen’in kayınvalidesi Ayşe Nurten Öz (90), uzun süreden beri tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde önceki akşam hayata veda etti.

Çorum’un tanınmış marangoz esnafından, merhum İbrahim Öz’ün eşi, Osman Öz ile Gülten Yürüyen’in anneleri, Ayhan Yürüyen’in kayınvalidesi Ayşe Nurten Öz’ün cenazesi, dün saat 15.30’da Özel Hastane’den alınarak Akşemseddin Camii’ne getirildi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.