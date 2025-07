CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre delege seçimleri 13 Ağustos'ta, ilçe kongreleri 13 Eylül'de, il kongreleri ise 5 Ekim'de yapılmaya başlanacak.

CHP'den kongre takvimi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “CHP, iktidarın sistemli biçimde yok ettiği demokrasiyi, hukuk düzenini ve ekonomik refahı ayakta tutmak için mücadelesini sürdürmektedir. Her geçen gün büyüyen adalet arayışı; sokakta, Mecliste, mahkeme salonlarında ve yurttaşlarımızla tüm alanlarda kurulan temasla eyleme dönüşmekte, büyük bir toplumsal uyanışı ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına yönelik güçlü bir umut dalgasını beraberinde getirmektedir. Bu mücadele hattı her geçen gün güçlenirken, partimizin kurumsal yapısı da olağan işleyişini aksatmadan sürdürmekte; Türkiye’nin geleceğini kuracak güçlü bir siyasal ve örgütsel zemini hazırlamaktadır” denildi.

14 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında alınan kararla Olağan Kurultay sürecinin başladığı ifade edilen açıklamada, “Bu doğrultuda ülkemizin yarınlarına ışık tutacak parti programı güncelleme çalışmaları; Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve partimizin tüm kurullarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmektir. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar planlı biçimde başlamış; partimiz, tüm seçim çevrelerinde halkın oyunu korumaya hazır hale gelmiştir. Yaz dönemi boyunca milletvekillerimizden oluşan heyetler de saha çalışmalarını artırarak, krizden çıkışa dair çözüm önerilerimizi yurttaşlarla paylaşmayı sürdürecektir. Bununla birlikte 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partimizin olağan işleyişi gereğince ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başlamış bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Erken seçim olması durumunda kongre takvimine ara verileceği bildirilen açıklamada, “Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir. Delegeler 7 Eylül’e kadar belirlenecektir. İlçe kongreleri 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 5 Ekim’de sonlanacaktır. İl Kongreleri ise 11 Ekim - 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır. CHP, tüm örgütü ve kurullarıyla birlikte Türkiye’yi hukuk devleti, demokrasi ve sosyal adalet temelli yarınlara taşıma kararlılığında çalışmalarına devam etmektedir” görüşü dile getirildi.

TAHTASIZ: “CHP

İKTİDAR OLACAK”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da kongre takvimini değerlendirerek: “İktidara giden yolda güçlenerek çıkacağımız 39.Olağan Kurultay Kongre Takvimi partimiz için hayırlı olsun. Kongre sürecinin demokrasiyi tüm kurallarıyla işleten partimizde birlik ve beraberlik içerisinde, demokrasi şöleni havasında geçmesini diliyor, her kademede aday olacak yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni oluşacak yönetim ve yöneticilerimizle iktidara emin adımlarla yürüyeceğiz ve ilk seçimde iktidar olacağız” dedi.

Muhabir: İHA AJANS