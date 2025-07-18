Zeytinliklerin geleceği ile ilgili kanunun görüşmelerinin yapıldığı TBMM koridorlarında sert tartışmalar yaşanırken, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da partisi ile birlikte TBMM'nin önünde düzenlenen zeytinlik eylemine katıldı.

Yüzlerce çevreci ve vatandaşın da desteğiyle TBMM önünde yükselen öfkeli ses iktidara; “Bu rant oyununa, bu doğa katliamına geçit yok! Zeytinimize, toprağımıza kanımızın son damlasına kadar direneceğiz!” görüşünü dile getirdi.



CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak tanıyan kanun teklifine karşı TBMM önünde düzenlenen eylemde ön sıralarda yer aldı. CHP Ankara İl Örgütü, milletvekilleri, çevreciler ve köylülerin de destek verdiği açıklamada teklifin geri çekilmesi çağrısı yapıldı.

Mehmet Tahtasız, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Köylerimize, topraklarımıza, ormanlarımıza, meralarımıza sahip çıkıyoruz. Yeni bir rant ve talan yaratacak bu kanun teklifine karşı direneceğiz. Zeytinliklerimizi yok edecek hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğiz.”

CHP’liler, teklifin yasalaşmasının doğal yaşamı, tarımsal üretimi ve köy yaşamını tehdit edeceğini belirterek, zeytinliklerin korunması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Mehmet Tahtasız ayrıca TBMM’de devam eden görüşmelerle ilgili yaptığı paylaşımda: “Zeytinlik alanların madenciliğe açılmasına yönelik kanun teklifinin görülmesine devam ediliyor. CHP grubu olarak doğayı talan edecek bu yasanın geri çekilmesi için mücadele ediyoruz. Köylerimize, topraklarımıza, ormanlarımıza, meralarımıza zeytinliklerimize sahip çıkıyoruz” görüşüne yer verdi.