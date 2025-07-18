Kastamonu’da yayınlanan “Kastamonu İstiklal” gazetesinde, Mustafa Afacan imzasıyla Kastamonu’nun en yoksul 3 ilden biri oluşuna karşılık, banka mevduatında 31. sırada yer alışı irdelendi.

“Böyle yoksul il olmaya can kurban” başlıklı yazıda, Çorum’un Ahlatcı Holding’in yatırımlarıyla savunma sanayiinde merkez olmayı hedeflediği vurgulanıp “Kastamonu’nun hedefi ne?” sorusu yönetildi.

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Mustafa Afacan’ın yazısından, konumuzla ilgili cümleleri alarak okurlarımıza sunuyoruz.

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Kastamonu’nun Türkiye’nin en yoksul 3 ilinden biri olduğu TÜİK tarafından açıklandı…

Bankadaki mevduat hiç öyle demiyor ama.

Türkiye’nin önde gelen mevduat varsılı illerinden biri Kastamonu.

Kastamonu’nun geçtiğimiz Mart ayı itibariyle bankadaki toplam mevduatı 66 milyar 767 milyon lira.

Yastık altı caba, koldakiler hakeza…

81 il içinde banka mevduatı sıralamasında Kastamonu 31’inci…

E bu nasıl yoksulluk?..

Komşularımızın cümlesi Kastamonu’nun ardında.

Çorum’un banka mevduatı 51 milyar 973 milyon lira mesela.

Kastamonu’nun toplam nakdi kredisi 44 milyar 47 milyon lira. Takipteki kredi borcu ise 568 milyon lira.

Yani yaşamsal ihtiyaçlarından artırdığını bankaya istif ediyor Kastamonu. Ne tüketim, ne yatırım…

Kalınamama ve gelişememenin sebebi yoksulluk değil “istifçilik”…

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Mustafa Afacan, yazısının sonuna şu notu da ekliyor:

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum’a yeni bir yatırım müjdesi daha verdi.

Sungurlu’ya 1 milyon 624 bin metrekare alanda 1.2 milyar dolara mal olan barut fabrikası yapmıştı, şimdi de füze ve roket yakıtı tesisi yapmak için kolları sıvadı, 1.600 istihdam olacak.

Ahlatcı Holding ile “savunma sanayiinde merkez olmayı” hedefliyor Çorum…

Kastamonu’nun hedefi ne?

Çorum’u banka mevduatında geçen Kastamonu…

Üretim mevduatında ne durumda?