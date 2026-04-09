Mecitözü ve Ortaköy ilçeleri ile başlayan toplantılar; Laçin, Oğuzlar ve Dodurga ilçeleri ile devam etti.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın öncülüğünde yapılan toplantılarda parti çalışmaları, yaşanan sorunlar, talepler, çözüm önerileri ile alınarak gündem değerlendirildi.

“HALKIN SABRI TÜKENDİ,

UMUT DEĞİŞİMDE BİRLEŞTİ”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “İlçelerimizde üyelerimiz, muhtarlarımız ve halkımızla bir araya geldik. Gördük ki vatandaşın gündemi değişmiyor: yoksulluk, geçim derdi ve büyüyen çaresizlik. İktidar halktan kopmuş, vatandaşın feryadını duymuyor.

Emeklinin, çiftçinin, esnafın, işçinin hali ortada. Gittiğimiz her yerde aynı isyan var: Geçinemiyoruz! Bu düzen halkı yoksullaştıran, emeği değersizleştiren bir düzendir.

Biz susmayacağız, bu adaletsizliğe teslim olmayacağız.

Halkın derdini not etmeye değil, bu bozuk düzeni değiştirmeye geliyoruz!

Geçim yoksa seçim var! Geçim sıkıntısı büyüyor, yoksulluk derinleşiyor, halk her geçen gün daha da yalnız bırakılıyor.

İktidar vatandaşın sesine kulaklarını kapatmış durumda. Emekli geçinemiyor, çiftçi üretemiyor, esnaf ayakta kalamıyor, gençler ise geleceğini bu düzende göremiyor.

Halkın sabrı tükenmiş, umut ise değişimde birleşmiştir.”

“YOKSULLUK KADER DEĞİL”

“Bizler bu çürümüş düzenin karşısında, halkın yanında olmaya; adaletsizliğe, yoksulluğa ve liyakatsizliğe karşı mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.

Milleti yoksulluğa mahkûm edenler, koltuklarını korumanın derdinde.

Halkın sofrasındaki ekmek küçülürken, onlar saltanatlarına saltanat katıyor.

Yoksulluğu kader diye dayatanlara da, halkı yok sayanlara da boyun eğmeyeceğiz!

Bu halk susmaz, bu düzen böyle gitmez! Bu düzen değişecek, halk kazanacak!

Halkın umudu Cumhuriyet Halk Partisi, çarenin adı CHP!” şeklinde açıklamada bulundu.

Toplantılara; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ömer Boyraz, Sadettin Akgül, Osman Güllü, İl - İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi