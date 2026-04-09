İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Danışmanı, önceki İl Başkanı Erkan Yıldız, “hobi bahçeleri”nin bir yandan verimli tarım arazilerinin yok edilmesi bakımından ülke için büyük sakıncalar doğurduğunu, diğer yandan ise adeta teşvik edilen vatandaşın bu yolla cezalandırılmasının adil olmadığını söyledi.

Erkan Yıldız, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“İl Başkanlığım döneminde, Çorum’da göreve başlayan Sayın Valimiz Ali Çalgan’a yaptığım ‘hoş geldiniz’ ziyaretinde, şehrimizin kanayan yarası hâline gelen hobi bahçeleri konusunu ilk gündeme getirenlerden biri oldum.

O gün açık ve net bir şekilde şunu ifade etmiştim:

‘Sayın Valim, eğer hobi bahçeleri suç ise, devlet kendi eliyle vatandaşını bu suça sürüklemiş olmuyor mu? Önce göz yumulup, hatta altyapı hizmetleri sağlanıp, ardından cezalar kesilmesi hangi adalet anlayışıyla bağdaşır?’

Aradan geçen süreçte ne yazık ki haklılığımız ortaya çıkmıştır. Yüzlerce hobi bahçesi yapılmış, bu alanlara yollar açılmış, elektrik hatları çekilmiş ve adeta teşvik edilir gibi bir ortam oluşturulmuştur.

Ben şahsen, özellikle verimli tarım arazilerinin bu şekilde talan edilmesine her zaman karşı durdum, durmaya da devam edeceğim. Toprağın kıymetini bilmeyen anlayışın, yarın gıda güvenliği konusunda ülkemizi ne noktaya getireceği ortadadır.

Ancak bugün gelinen noktada kesilen cezaların muhatabı alın teriyle geçinmeye çalışan gariban vatandaş olmamalıdır. Çünkü bu süreçte vatandaş yönlendirilmiş, teşvik edilmiş ve göz göre göre bu işin içine itilmiştir.

Asıl sorumlular bellidir:

Bu yapılaşmalara göz yuman mücavir alan içindeki belediyeler,

denetim görevini yerine getirmeyen İl Özel İdaresi

ve bu işe ortak olarak elektrik altyapısı sağlayan firmalar…

Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; yol gösteren, koruyan ve adaleti tesis eden bir mekanizma olmak zorundadır. Aksi hâlde vatandaşın devlete olan güveni derinden sarsılır.

Buradan açıkça ifade ediyorum:

Vatandaşı suçlu ilan ederek bu işin içinden çıkamazsınız.

Önce kendi sorumluluğunuzu yerine getirecek, sonra millete hesap soracaksınız.

Unutulmamalıdır ki;

Devlet hata yapmaz diyenler, hatayı örtmeye çalışanlardır.

Oysa güçlü devlet, hatasını kabul eden ve gereğini yapandır.

Bu meselede suçlu arıyorsanız, aynaya bakmanız yeterlidir.

Gariban vatandaş değil, göz yumanlar ve bu düzeni kuranlar sorumludur.”