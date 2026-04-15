CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasının ardından partisinin il başkanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Genel Başkan Özgür Özel, yol haritasını belirledi.

Genel Merkez Binasında düzenlenen toplantıya CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da katıldı.

Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Özel'e Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti.

Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, toplantı öncesi ve sonrası Genel Merkez yetkilileri, milletvekilleri ve diğer il başkanları ile sohbet ederek parti çalışmalarını değerlendirdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ