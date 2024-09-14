Çorum heyeti; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Çorumlu hemşehrimiz Suat Yıldız’ı makamlarında ziyaret etti.

Heyet ayrıca hemşehrimiz Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Emre ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz’ü de ziyaret ederek, yerel yönetimler arası işbirliği ve belediyelere sağlanabilecek destekleri konuşarak Emre’ye görevinde başarılar diledi, Ziyaretlere; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül katıldı.

Çorum heyeti, ziyaretler sırasında kentte yapılan parti çalışmaları, mevcut durum, sorun ve talepler ile gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çorum CHP ekibini sıcak bir şekilde karşılayıp yakından ilgilenirken, Şahin, Yaşar ve Yıldız da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Solmaz, Tahtasız ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP’li belediyelerin karşılıklı işbirliği ve diyalog halinde sorunları çözerek, hizmet üreterek halkın beklentilerine en güzel şekilde cevap vereceğini bildirerek, Ankara’da son derece verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR