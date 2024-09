Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleriyle partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, AKP iktidarı boyunca eğitim niteliğinin düştüğünü, sistemsizliğin sistem haline geldiğini ve her geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçenin azaldığı açıkladı.

Örgün öğretime katkı sunması amaçlanan 1 öğün yemek uygulamasının kaldırıldığını ve çocuklara 1 bardak suyun bile çok görüldüğünü kaydeden Solmaz, “MEB, okul zilinin çocuklarının midelerinde çaldığını görmelidir. Bu önerimize bütçe yok’ diye karşı çıkacaklardır ancak Cumhurbaşkanlığına 5 milyar, İletişim Başkanlığına 1 milyar ayrılmıştır. Bunun için bütçe ayarlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“OKUL ZİLİ ÇOCUKLARIN KARNINDA ÇALIYOR”

Daha önce okul öncesi öğrencilerine yemek verilmesi uygulamasının 1 yıl boyunca uygulandığını ancak bütçe nedeniyle kaldırıldığını belirten Solmaz, “Ülke genelinde okul yemeği uygulaması temel bir hak iken okul öncesinde verilen yemek 1 yıl verilebilmiştir. Çocukların sağlığının güçlendirilmesi, ailelerin üzerindeki maddi yükün azaltılması ve örgün öğretime katkı sunması amaçlanan 1 öğün yemek uygulaması kaldırılmış, çocuklara 1 bardak su bile çok görülmüştür. MEB, okul zilinin çocuklarının midelerinde çaldığını görmelidir. Bu önerimize bütçe yok’ diye karşı çıkacaklardır ancak Cumhurbaşkanlığına 5 milyar, İletişim Başkanlığına 1 milyar ayrılmıştır. Bunun için bütçe ayarlanmalıdır” dedi.

“22 YILDA 9 BAKAN DEĞİŞTİRDİLER”

AKP’nin 22 yıllık iktidarı boyunca 9 MEB Bakanı değiştirdiğini söyleyen Solmaz, “Bugün okullarımızda 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders günü başladı. Ne okullarımız ne de AKP iktidarı eğitim sisteminin getirdiği koşullar, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değildir. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim, bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış ve araç haline getirilmiştir. Var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 MEB Bakanı değişmiş, ortalama 2 buçuk yıl çalışmışlardır. Her gelen bakan sistemi eleştirmiştir. 9 Bakan, toplamda 18 sistem değişikliği yapmış, sınavlar defalarca değiştirilmiştir. Çocuklarımızın geleceği AKP’li bakanların elinde oyuncak haline gelmiştir” diye konuştu.

“AKP’NİN SİYASİ HIRSLARI EĞİTİMİ HEBA ETTİ”

Siyasi hırslar nedeniyle eğitim sisteminin heba edildiğini bildiren Solmaz, “Sayın bakan ‘Türkiye yüzyılı Maarif Modeli ile yeni döneme başlıyoruz’ diye ilan ettiği, pilot belge uygulaması yapılmadan uygulanmış, tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı CHP olarak idari işlemin iptali talebiyle Danıştay’a dava açmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerimizin emeği, AKP’nin siyasi hırsları nedeniyle heba edilmeden bir an önce eski sisteme dönülmesi için mücadele edeceğiz” dedi.

“ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ YOK SAYILDI”Geçtiğimiz aylarda çıkarılmaya çalışılan ancak tepkiler nedeniyle çıkarılamayan Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında konuşan Solmaz. “Öğretmenler bir yandan AKP ile mücadele etmeye çalışırken bir yandan da kendi hakları için çalışmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi meclise sunulmuş, partimizin muhalefeti sayesinde ekim ayına ertelenmiştir. Öğretmenlerin hakları tamamen diğer sektör çalışanları ile eşitlenmiş, özel okul öğretmenleri yok sayılmıştır. Amaç, öğretmenlerin diplomalarını çalmaktan başka bir şey ifade etmemektedir” ifadelerini kullandı.“91 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR”Okullardaki öğretmen açığına da dikkat çeken Solmaz, “Bu yıl okullarımız öğretmen ataması yapılmadan açılmıştır. Bakan yaptığı açıklamada, ‘Yüzde 95’e yakın norm kadromuz var’ diye konuşmuştur ancak bakanlık istatistiklerine rağmen 48 bin, valiliklerden alınan bilgilere rağmen 91 bin açık vardır. Geçen yıl 88 bin ücretli öğretmen görevlendirilmişti. Bakanın açıklamalarını doğru kabul etsek bile 20 bin öğretmen ataması açığı kapatmayacaktır. Şayet bu yıl 50 bin öğretmen atanmazsa öğrenciler öğretmensiz, öğretmenler öğrencisiz kalacaktır” şeklinde konuştu.“ÖĞRETMENLER AÇLIĞA MAHKÛM EDİLDİ”Kamu okullarında çalışan öğretmenlerin açlığa mahkum edildiğini ifade eden Solmaz, “Okullara her eğitim-öğretim yılının başında öğrenci başına bin lira bütçe gönderilmelidir ki bu para bütçenin ancak yüzde 1,45’ini oluşturacaktır. MEB bütçesi yıllar içerisinde gittikçe erimiş, yalnızca personel bütçesine dönüşmüştür. 2016 yılında MEB’in bütçeden aldığı paranın oranı yüzde 15 iken bu oran yüzde 9’a düşmüştür. MEB bütçesinin yüzde 81’i personel giderleri için harcanmaktadır. AKP iktidarının geldiği 2002 yılında eğitim yatırımlarına harcanan oran yüzde 18 iken bu oran yüzde 9,15’e düşmüştür. Öğretmenler açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir” ifadelerini kullandı.“VELİLER ÖZEL OKULLARA MECBUR BIRAKILDI”Kamu okullarının yetersiz imkânları nedeniyle velilerin özel okulları tercih eder hale geldiğini anlatan Solmaz, “AKP iktidarında nitelikli eğitim bir hak olmaktan çıkarılmış, satın alınabilinir bir hizmet haline gelmiştir. Kamu okullarında yaşanan nitelik kaybı, kalabalık sınıf mevcutları ve öğretmen eksikliği gibi sorunlar aileleri özel okullara mecbur bırakmıştır” diyerek, devlet okullarının toplumun en yoksul ve çaresiz kesiminin çocuklarının, AKP’nin eğitim politikalarına maruz kaldığı yere dönüştüğünü söyledi.“EĞİTİM DİNSELLEŞTİRİLDİ”AKP iktidarı boyunca eğitimin dinselleştirildiğini açıklayan Solmaz, “22 yıllık AKP dönemi iktidarı genel olarak Cumhuriyetle ve onun ulusal egemenlik anlayışıyla savaş halinde geçmiştir. Laik ve bilimsel eğitimden giderek uzaklaşılmıştır. Yönetici kadrolar devletin çalışanı değil AKP’nin çalışanı haline getirilmiştir. Liyakatsiz kadrolaşma, mevzuat ve program değişiklikleri, protokol ve özel teşviklerle dini tarikatlarla ilişkili vakıf ve derneklerin eğitimin paydaşı yapılması, Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha fazla içine alınması yoluyla eğitim dinselleştirilmiştir. Tüm kademelerde, tüm paydaşlar için eğitim her geçen gün daha kötüye gitmektedir. Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin niteliği her geçen yıl biraz daha düşmüştür. PISA 2022’de, Türkiye tüm branşlarda OECD ülkelerinin ortalamasının altında bir performans sergilemiştir” ifadelerini kullandı.“22 YILLIK YARALARI SARACAĞIZ”CHP iktidarında AKP’nin eğitim sistemi üzerinde açtığı yaraları saracaklarını açıklayan Solmaz, “Ülkemizin kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı esnasında Maarif Kongresini toplayarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bundan 100 yıl önce, savaş günlerinde, koşullar elvermese dahi eğitimin önemine vurgu yapan Atamızın izinde, biz de eğitim sistemimizi bugünden daha iyiye götürmek, 22 yıllık iktidarın açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışacağız. Çocuğun ve gencin üstün yararını gözeten, nitelikli, laik, bilimsel, kamusal ve erişilebilir bir eğitim için mücadele etmeye, Cumhuriyet aydınlanmasından aldığımız ilhamla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.