

2020 yılında Çorum’da DEVA Partisi Çorum Kurucu üyelerinden olan Mali Müşavir Mustafa Özateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın tensipleriyle Çorum İl Başkanlığı görevine getirildi.

MUSTAFA ÖZATEŞ KİMDİR?

15.11.1966 Çorumlu doğumlu olan Özateş, ilk, Orta ve Lise eğitimlerini Çorum’da tamamladı. Üniversite Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde tamamladı. Özateş, halen Çorum’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Görevini yürütmektedir.

Editör: KEMAL YOLYAPAR