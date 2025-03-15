Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinçer Solmaz şunları söyledi:

"Sayın Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın CHP Çorum Milletvekilimizi sert bir şekilde uyardığı şeklinde bir haberi karşısında camide, kışlada her mekanda siyaset yapanların Çorum Belediyesi Emekliler Lokali Sosyal Tesislerinde milletvekilimizin emekliler ile sohbet etmesini belediye tesislerinde siyaset yapamazsın şeklinde ki açıklamasını günün fıkrası olarak kabul ediyorum.

Ayrıca sayın belediye başkanının yakın zamanda nerelerde siyaset yapılmasını istediğini belirten bir kitapçık bastırıp bastırmayacağını da merak ediyorum.

Emeklinin aldığı 3000 TL’lik bayram ikramiyesini müthiş bir atakla 4000 TL’ye çıkaran ve bunu emekliye reva gören anlayışın Belediye Başkanı açıklamasında “Emeklilerimizin başımızın tacı olduğunu, içinde bulunduğun sosyal tesisimizin kalitesinden de anlarsın” şeklindeki trajikomik açıklamasıyla da Ahmet Kaya şarkı dizelerinde ki “Nerden baksan tutarsızlık, Nerden baksan ahmakça” sözlerinin boşa gitmediğini düşünüyorum.

CHP İl Başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri nerede siyaset yapması nerede siyaset yapmaması gerektiğini gayet iyi bilirler.

Sayın başkana tavsiyem bizlerin yaptığı gibi halkla daha çok iç içe olup asıl ilgilenmesi gereken son zamanlarda ki ilimizdeki inşaat skandalı vb. görevleri ile üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesidir."