Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 23. Kuruluş Yıl dönümü Programı"nda konuştu.

"KENDİNİ YORULMUŞ HİSSEDEN VARSA ONLARDAN KENARA ÇEKİLİP BİRAZ SOLUKLANMALARINI İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye'deki değişimi görüyor, anlamaya çalışıyoruz. Zamanın ruhu alışıla gelmiş siyaset tarzlarını zorlamaktadır. Özeleştiri samimiyetle yapıyoruz nerede eksiğimiz varsa üzerine gidiyoruz. Başlatacağımız Büyük Kongre maratonumuzu sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalı. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Unutmayın biz, bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz. Hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil.

"YENİLENEREK TAZELENEREK İLERLERKEN KİMSENİN BİZE AYAK BAĞI OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez.AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin merkezidir. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var.