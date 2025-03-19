CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, parti yöneticileri, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclisi Üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’ncu yıldönümü nedeniyle Çorum Valiliği tarafından Çorum Şehitliği’nde düzenlenen anma programına katılarak, şehitlerimizin manevi huzurunda anıta çelenk bıraktı.

Ayrıca; CHP Parti Meclis Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ve bazı parti yöneticileri, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Galip Deniz ve dernek üyeleri ile görüştü.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

CHP heyeti, tüm şehitlerimizi saygıyla anarak, şehit aileleri ve gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, her zaman ve her koşulda şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olacaklarını bildirdi.Çanakkale Zaferinin Türk milletinin geleceğini şekillendiren, düşmana karşı azim, kararlılık ve eşsiz mücadele ile tüm yokluklara ve kıt imkanlara karşı kazanılmış bir zafer olduğunu dile getiren Solmaz, “şehitlerimiz sonsuza dek kalbimizde yaşayacak” dedi.