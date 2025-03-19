İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun, olmayan bir yetkiyle yapamayacağı bir işi yapmaya kalkarak Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiğini açıkladığını ifade eden Solmaz, “Bunu da yüreği kin ile dolu güruhun baskısıyla yaptılar. Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun!” ifadesini kullandı.

“KARAR, YOK HÜKMÜNDEDİR”

Dinçer Solmaz, kararın yok hükmünde olduğunu, bu kararı “hukuksuz” olarak değerlendirdiklerini bildirerek, 23 Mart Cumhurbaşkanlığı adayını belirleme seçimlerine birkaç gün kala böyle bir kararın alınmasının manidar olduğunun altını çizdi.

CHP İl Başkanı Solmaz, “Bu karar kara bir lekedir. Buradan bize sadece motivasyon çıkar. Ekrem İmamoğlu adayımızdır. 1 milyon 750 bin üyemizi daha büyük kararlılık ve coşkuyla Pazar günü Ekrem Başkan’a inadına sahip çıkmaya davet ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

“RAMAZANDA KUL HAKKI YEDİNİZ”

Solmaz, “18 Mart 2025. Bu tarihi bir kenara not edelim.

Allah’ın adaletine, 86 milyon insanımızın vicdanına inanıyoruz. Ramazan ayında kul hakkı yediniz.

Ekrem’in kelime anlamı Mert demektir. Ne bir kişinin hakkını yer, ne de hakkını yedirir.

Egemenlik kayıtsız şartsız tek adamın değil, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı olacak!” dedi.

“23 MART SEÇİMLERİ YAPILACAK,

TÜM ÜYELER SANDIK BAŞINA…”

Solmaz, 23 Mart seçimlerinin ertelenmesi veya cumhurbaşkanı adayının değişmesi gibi bir durumun olmadığını, seçimlerin 23 Mart Pazar günü yapılacağını bildirerek, tüm parti üyelerini sandıkta oy kullanmaya, İmamoğlu’nu güçlü bir şekilde desteklemeye davet etti.

CHP’nin MYK’sından da İmamoğlu’nun tek aday olduğuna dair karar alınacağını duyuran Solmaz, hak-hukuk-adalet isteyen, hukuksuzluğa dur demek isteyen herkesi CHP etrafında kenetlenmeye, demokrasiyi yaşatmaya, ülkenin aydınlık geleceğini hep birlikte kurmak için harekete geçmeye davet etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ