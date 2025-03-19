İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evine bu sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada İmamoğlu için “suç örgütü lideri” denirken 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

İmamoğlu, X hesabından paylaştığı, “Millet iradesine darbe vuruluyor” başlıklı videosunda şunları söyledi:

“Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir akıl, benim sevgili polislerimi konutumun kapısına yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız, ben kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve o kişinin aklıyla mücadeleye devam edeceğim.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“Kamuoyunda “CHP’de para sayma görüntüleri” başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen başlatılan ve kamu davası açılan soruşturma neticesinde usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili olarak ifadeleri alınan tanıkların başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri paraları akladıkları, para transfer ve tahsilinde “gizli kasa” diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları beyanları, yine İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin müfettiş tespitleri tarafından tanzim edilen rapor neticesinde soruşturma genişletilmiştir.

Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde gelinen aşamada; çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tali kişiler İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerine ve iştiraklerinin başına getirdiği, şüphelilerin de suç örgütünün devamlılığını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları, birçok belediye ihalesinde usulsüzlük yapıldığı, danışman ve hizmet alımları niteliği işler üzerinden nitelikli dolandırıcılık, nitelikli zimmet, şiddet verileri hukuka aykırı şekilde temin etme, verileri hukuka aykırı şekilde kullanma suçlarının işlendiği tespit edilmiştir.

Operasyonun kapsamı

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, başta MEDYA A.Ş, KÜLTÜR A.Ş, KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU’na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şahsa ait şirketlere mal devri yaptıkları, Büyükşehir Belediyesi’nden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, hali hazırda faal olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, bu eylemler neticesinde mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden alınan kararlarla zorla para alınmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile örgüt yöneticileri konumunda bulunan şüpheliler Murat OĞUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ ve bu şahıslarla bağlantılı (95) şüpheli olmak üzere toplamda (100) şüpheli hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, İrtikap, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırmak Suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

Murat Ongun ve Necati Özkan da gözaltında

İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun hakkında da gözaltı kararı verildi. Ongun X hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alındığını duyurdu:

“Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlarlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak.”

Fatih Altaylı’nın aktardığına göre İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan da gözaltına alınanlar arasında. Avukat Hüseyin Ersöz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da evinde arama yapıldığı ve hakkında gözaltı kararı olduğunu duyurdu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı olduğu haberleri var.

“Darbe girişimi ile karşı karşıyayız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, “Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!” diye yazdı.

İmamoğlu’nun diploması iptal edilmişti

İstanbul Üniversitesi, aralarında İmamoğlu’nun da olduğu 28 kişinin diplomasının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verdi. İstanbul Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun adı geçmedi.

İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin diplomasını iptal etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözümümüz yok” dedi. Bu kararı alanların kul hakkı yediklerine vurgu yapan İmamoğlu, “Bana bundan sonra ne yapacaksın diye soruyorlar, aslanlar gibi koşmaya devam edeceğim” diye konuştu.