Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 2 oldu.

6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Salih Sarıçam'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve kent merkezinde polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Can S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.