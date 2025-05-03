Geceye Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, avukatlar, Adliye idareci ve çalışanları ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Baro mensubu hukukçulardan oluşan koro, profesyonel düzeydeki performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Koro, Anadolu’nun dört bir yanından seçilmiş türküleri büyük bir ustalık ve duyguyla seslendirerek, salonu dolduran dinleyicilere adeta kültürel bir yolculuk yaşattı.

Programda hem solo hem de koro halinde seslendirilen eserler yer aldı. Konserde ayrıca bazı türkülere salondaki izleyiciler de eşlik etti; duygusal anlar kadar coşkulu dakikalar da yaşandı.

Konser sonunda sanatın toplumları birleştirici gücüne vurgu yapan Kalıpcı, hem koro üyelerine hem de destek için gelen protokol üyeleri ile sanatseverlere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi