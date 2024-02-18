Salona CHP’nin kampanya sloganı “İşimiz gücümüz Türkiye” ve “Gücümüzü milletinizden güvenimizi yaptığımız işten alıyoruz” pankartları asıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salona kadın belediye başkanları ile giriş yaparak tribünleri selamladı. Özel’in salonu selamlaması sırasında Zülfü Livaneli’nin “Merhaba” şarkısı çalındı.



Toplantıya Çorum’dan CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Alaca İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk, Boğazkale İlçe Belediye Başkan Adayı Duran Yazırlıoğlu, İskilip İlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Var, Kargı İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Dereli, Mecitözü İlçe Belediye Başkan Adayı Veli Aylar, Oğuzlar İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Cebeci, Ortaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Necip Erdem Demirci, Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kesenek, Sungurlu İlçe Belediye Başkan Adayı Müslüme Salo, Uğurludağ İlçe Belediye Başkan Adayı Ergülü Aksıt, Aşdağul Beldesi Belediye Başkan Adayı Şenol Öncül ve Düvenci Beldesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Türk de katıldı.

Aday tanıtım toplantısında 81 il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tek tek tanıtılırken, sıra Çorum’a geldiğinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ile birlikte il, ilçe ve belde belediye başkan adayları kürsüye çıkarak CHP Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte ellerini havaya kaldırarak, 31 Mart yerel seçimlerinde Çorum’un tüm belediyelerini halkçı belediye ile buluşturacaklarının sözünü verdiler.

ÖZEL’DEN “TÜRKİYE

İTTİFAKI” VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı vurgusu yaptığı konuşmasında, Cumhur İttifakı’nın karşısındaki ittifakın adının Türkiye İttifakı olduğunu belirterek, “Buradan şunu ifade etmek isterim. 5 yıl önce CHP’nin içinde bulunduğu ittifak, bugün aynı isimle seçimlere girmiyor. Bu ittifak ortaklarımızın verdiği ve bizim de saygı duyduğumuz bir karar.



Bizim işimiz genel siyasette iktidara muhalefet etmek. Muhalefete muhalefetin, iktidara yaradığının bilincindeyiz. O yüzden muhalefetle uğraşmayız. Buradan CHP’nin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın bir parçasıyız, bileşeniyiz. İçindeyiz, bu ittifakın adı Türkiye İttifakı’dır” dedi.

SOLMAZ: “BİRLİKTE

KAZANACAĞIZ”

Aday tanıtım toplantısına katılan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz: “Çorum'da tüm belediyeleri halkçı belediye ile buluşturacağımızın sözünü verdik. Birlikte başaracağız” görüşüne yer verdi.