Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği ve MHP Oğuzlar İlçe Başkanı Oğuz Hantal, son dönemde ilimizde de etkili olan zirai don felaketinin ardından üreticilerin yaşadığı sorunları MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a iletti.

Don olayının çiçeklenme döneminde gerçekleşmesi nedeniyle ciddi verim kaybı yaşayan üreticiler, borçların ertelenmesi ve doğrudan destek sağlanması taleplerini dile getirdi.

Oğuz Hantal ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; “Son günlerde ülke genelinde ve özellikle ilimiz Oğuzlar ilçesinde yaşanan şiddetli zirai don, ilçemizin en önemli geçim kaynağı olan ceviz üretimini ciddi şekilde olumsuz etkilemiştir. Çiçeklenme döneminde gerçekleşen bu don olayı, sadece bu yılki mahsulü değil, gelecek yılın ürünlerini de etkileyecek şekilde ceviz ağaçlarında; özellikle çiçek tomurcuklarında ve gövde yapılarında ciddi zararlar meydana getirmiştir. Bu durum, üreticilerimizi hem psikolojik hem de ekonomik açıdan zor bir sürece sokmuştur. Birliğimize başvuruda bulunan birçok üretici ve çiftçimiz, bankalara olan mevcut borçlarını ödeyemeyecek durumda olduklarını ifade etmiş, bu doğrultuda bir dizi destek ve çözüm talebinde bulunmuşlardır” dedi.

Üreticilerin taleplerini sıralayan Hantal, “Mevcut tarımsal kredilerin ertelenmesi, süspansiyonlu kredi imkânlarının sağlanması, TARSİM destek ödemelerinin tam ve zamanında yapılması, zarar gören üreticilere doğrudan maddi destek sağlanması” ifadelerine yer verdi.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

MHP İl Başkanı Çıplak, bu zorlu süreçte çiftçi ve üreticilerin yanında olduklarını vurgulayarak, konunun ilgili merciler nezdinde takipçisi olacaklarını, her türlü desteğin sağlanması adına girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Mehmet İhsan Çıplak, “Son olarak, MHP Çorum İl Başkanlığı olarak bu doğal felaketten etkilenen tüm üreticilerimize ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ve sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR