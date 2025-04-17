Milletvekili Kayrıcı, ülke genelini ve bölgemizde etkili olan zirai don hakkında açıklama yaptı.

Çorum'da ciddi zararlara yol açan don felaketinin MHP'nin yakın takibinde olduğunu belirten Vahit Kayrıcı, açıklamasında şöyle dedi: “Tarım sektörümüzün bel kemiğini oluşturan kıymetli üreticilerimizin ve çiftçilerimizin, son günlerde ülkemizin 36 ilinde etkili olan ve Çorum ilimizde de ciddi zararlara yol açan zirai don felaketi nedeniyle yaşadığı mağduriyet MHP olarak yakından takip edilmektedir.

MHP Çorum İl başkanlığımız ve ilçe teşkilatlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, bu felaketin üreticilerimiz üzerindeki etkilerini tespit etmek, çözüm yollarını belirlemek ve gerekli destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla TBMM Grubumuz nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda MHP Grup Başkanvekillerimiz aracılığıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu açılması talebi resmi olarak iletilmiştir.

Üreticimizin ve çiftçimizin yanında durmak, emeğin, alın terinin ve toprağın kıymetini bilmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla, “Çiftçimizin sesi TBMM’de duyulsun” diyerek, milletimiz adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Zirai dondan etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; MHP olarak bu sürecin kararlılıkla takipçisi olacağımızı ve üreticilerimizin daima yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz”

Editör: HABER MERKEZİ