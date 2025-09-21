Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen ve sevilen türkülerin hep bir ağızdan söylendiği bu görsel şölene Hitit Tiyatro Sanat Organizasyonunun düzenlediği özel sunumlar da eklenince dinleyiciler büyüleyici ve unutulmaz bir gece yaşadı.

Yoğun bir katılımla dolduğu gecede sahneye ilk olarak Ercan Aydın çıkarak bağlaması eşliğinde söylediği özgün müziklerle dinleyicileri büyüledi. Ardından sahne alan Cevdet Bağca, en sevilen türkülerini Çorumlu hayranlarıyla birlikte seslendirdi.



Müzik üstatları Dinçer Şimşek, Zeynel Demir, Vasfi Zelal Gülmez ve Feyyat Katipoğlu'nun eşlik ettiği konserde, Bağca'nın Ercan Aydın ile yaptığı düet büyük alkış aldı. Sanatçı, konser sonunda hayranlarıyla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dinleyicilerin etkinliğe gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan, sanatçı Cevdet Bağca’ya ve katılan tüm türkü dostlarına teşekkür etti.

Sanatın birleştirici gücüne işaret eden Ergan, “Çorum halkının böylesine değerli sanatçılara ve kültürel etkinliklere gösterdiği bu yoğun ilgi bizi gururlandırıyor. Cevdet Bağca gibi usta bir ismi ağırlamak, hem bizler hem de dinleyiciler için unutulmaz bir anı oldu. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hitit Tiyatro Sanat Organizasyonu olarak benzer etkinliklerle Çorum’un kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

