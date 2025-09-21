Yüksek Seçim Kurulu kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayına katılan Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Genel Başkan Özgür Özel’i karşıladı.

Özgür Özel’in tek aday olarak girdiği kurultayda oyunu kullanan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’i coşkuyla karşıladık. “Kayyıma ve Darbeye Hayır” diyeceğimiz, halkın iradesini bir kez daha ortaya koyacağımız 22. Olağanüstü kurultayımızdayız. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak!” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı, saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Genel Başkan Özgür Özel'i kurultay salonunda ilk karşılayan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz oldu.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve kurultay delegelerinin katıldığı olağanüstü kurultay, coşku ve heyecan içerisinde başladı.

1127 delegenin sandık başına gideceği kurultayda CHP’nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel tek aday olarak sandığa gidiyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ