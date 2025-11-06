Çorum Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenmesi planlanan satranç etkinliği hakkında bilgi verildi. Çetinoğlu, etkinliğe verilen destek ve gösterilen ilgi dolayısıyla Başsavcı Bektaş’a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda, satranç sporunun yaygınlaştırılması ve sosyal sorumluluk projeleriyle daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.