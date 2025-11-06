Arca Çorum FK’nın 9 Kasım Pazar günü, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 13.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Kolak’ın yardımcılıklarını ise Gaziantep bölgesinden Ömer Tevfik Özkoç ile Antalya bölgesinden Kerem İlitangil yapacak. Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Batuhan Kolak, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda, 2022-2023 sezonunda sahasında Sivas Belediyespor’u 3-0, 2024-2025 sezonunda deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerken, aynı sezon evinde Amed Sportif Faaliyetler’le 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 2021-2022 Sezonunda, sahasında Sivas Belediye’ye, 2022-2023 Sezonunda da İstanbul’da Erokspor’a 2-0 yenildi.

Çorum FK’lı futbolcular bu maçlarda 9 sarı, 1 kırmızı kart, rakip takım oyuncuları ise 13 sarı kart gördü.

IĞDIR’IN DÖRT MAÇINI YÖNETTİ

Batuhan Kolak, Iğdır FK’nın ise 4 maçını yönetti. Yeşil-beyazlı takım bu maçlarda 212-2022 Sezonu Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda konuk olduğu Eskişehirspor’u 2-0 yenerken, 2023-2024 Sezonunda Kastamonuspor’la evinde 0-0, 2024-2025 Sezonunda da deplasmanda Şanlıurfaspor’la 3-3 berabere kaldı. Iğdır ekibi, aynı sezon sahasında Fatih Karagümrük’e ise 1-0 yenildi.

Iğdır FK’lı futbolcular bu maçlarda 13 sarı, 1 kırmızı kart, rakip takım oyuncuları ise 13 sarı kart gördü.