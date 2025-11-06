U16 Futbol Ligi 9.hafta maçında Çorum temsilcisi Maviayspor ile İskilip temsilcisi İskilipspor Çorum’da karşı karşıya geldi. Lig’de hiçbir iddiası kalmayan iki takımın maçı gazozuna oynanırken, 75.dakikada çıkan olaylar sonrası maç tatil edildi. Maviayspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 75.dakikasında ilk olarak iki takım oyuncusu birbirleri ile hem fiziki, hem de sözlü tartışmaya girdi. Bu yaşananlar sonrası orta hakem Serhat Emin Arduç iki oyuncuya da kart göstermesinin ardından yedek kulübesinde ve saha içindeki diğer oyuncular da kavgaya dahil oldu. Bir anda sahanın içi karışırken, küfürler, hakaretler ise havada uçuştu. Polislerin sahaya girmesinin ardından olaylar yatışırken, orta hakem yaşanan olaylar sonrası Maviayspor’dan Berkay Baydur, Hüseyin Emre Erkoç olmak üzere 2, İskilipspor’dan ise Ahmet Yiğit Aktaş, Mert Ali Karadağlı, Yasin Efe Koca, Erdinç Şahin, Melih Yemekci, Ali Uras Suakıtıcı, Kenan Yiğit Çöpatlamaz olmak üzere toplam 7 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Bu gelişme sonrası maç yarıda kalarak tatil edildi.

MAVİAYSPOR 3-0 HÜKMEN GALİP

Yaşanan olaylar sonrası dün Futbol Tertip Kurulu kırmızı kart gören 9 oyuncunun İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyururken, Maviayspor’un 3-0 hükmen galip sayıldığını da açıkladı.

Olaylara karışan ve kırmızı kart gören oyuncuların cezalarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

İSKİLİPSPOR İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Yaşanan bu gelişme sonrası 7 oyuncusu kırmızı kart gören ve müsabakadan 3-0 hükmen mağlup ilan edilen İskilipspor’da Kulüp Başkanı Galip Gül, karara itiraz edeceklerini söyledi. Kararın yanlış olduğuna vurgu yapan Gül, Tertip Kurulu’ndan daha adaletli bir karar verilmesini beklediklerini söylerken, hafta sonu oynanacak son hafta maçına da İskilipspor olarak çıkmayacaklarının da altını çizdi.