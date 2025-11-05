Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK adeta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) abone oldu. Kırmızı-siyahlı kulüp, en son Erokspor’la oynadığı maçla ilgili de PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Hukuk Müşavirliği kırmızı-siyahlı kulübü taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53.maddesi uyarınca PFDK’ya sevk etti.

Aynı maçta, Esenler Erokspor da “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Manisa FK, Amed maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, Amed Sportif Faaliyetler aynı maçtaki “saha olayları”, Pendikspor, İstanbulspor maçındaki, Vanspor ise Sakaryaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Erzurumspor maçında “kural dışı hareketi” nedeniyle kırmızı kart gören Hataysporlu futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi ile Ümraniyespor maçında “kural dışı hareketi” nedeniyle kırmızı kart gören Sivassporlu futbolcu Bekir Turaç Böke de tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.